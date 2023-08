La petite mêlée Auditorium Paul Méry Lormont, 3 octobre 2023, Lormont.

La petite mêlée Mardi 3 octobre, 09h00 Auditorium Paul Méry Scolaires (collèges).

Dans l’effervescence de la Coupe du Monde de rugby, loin des projecteurs officiels, ce film s’attache à l’enfance du jeu. Durant une saison, le cinéaste Thomas Bardinet a suivi les benjamins de l’équipe de Bègles (Gironde) dans leur apprentissage déjà avancé de ce sport et de ses valeurs humaines. Au-delà du contexte sportif, c’est l’occasion de dresser le portrait délicat d’un âge – entre enfance et adolescence – en prise avec l’idée de collectif, de violence physique subie par les corps, à l’épreuve des petites défaites et des grandes joies.

Le film sera précédé d’une introduction de Jean-Paul Callède et suivi d’un échange entre Thomas Bardinet et les élèves présents.

Auditorium Paul Méry Médiathèque du Bois fleuri rue Lavergne 33310 Lormont Lormont 33310 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 56 74 59 80 »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheque@lormont.fr »}] L’auditorium Paul Méry, situé à la médiathèque du Pôle culturel et sportif du Bois fleuri, est une salle dédiée aux rencontres à taille humaine : contes, lectures, projections, concerts…

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-03T09:00:00+02:00 – 2023-10-03T11:00:00+02:00

2023-10-03T09:00:00+02:00 – 2023-10-03T11:00:00+02:00

Fidji Film documentaire

© Sisters productions