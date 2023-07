Pae Vao, la femme cascade Auditorium Paul Méry Lormont, 22 septembre 2023, Lormont.

Pae Vao, la femme cascade Vendredi 22 septembre, 17h00 Auditorium Paul Méry Entrée gratuite – réservation conseillée

éline Ripoll nous conte cette légende des îles Marquises. A Nuku Hiva, dans la vallée des Taipi, une jeune femme, Paé Vao, est évanouie au pied de la cascade. Kiva la retient prisonnière et chaque nuit de pleine lune, elle est contrainte de danser pour lui. Mais une nuit, Teiki O te Tai, le prince de la mer, la voit en rêve. Parviendra-t-il à la trouver ? Parviendra-t-elle à retrouver sa liberté ?

Auditorium Paul Méry Médiathèque du Bois fleuri rue Lavergne 33310 Lormont Lormont 33310 Gironde Nouvelle-Aquitaine L'auditorium Paul Méry, situé à la médiathèque du Pôle culturel et sportif du Bois fleuri, est une salle dédiée aux rencontres à taille humaine : contes, lectures, projections, concerts…

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

