La petite veste de Marnie Auditorium Paul Méry, 1 avril 2023, Lormont.

La petite veste de Marnie Samedi 1 avril, 10h30 Auditorium Paul Méry Gratuit sur inscription – Réservation conseillée

Un fil rouge sort de la manche, se cache, se livre, bercé par une comptine… Le fil suit son chemin…Fil de pêche, fil à coudre… Traverse la rue… Devient fil de funambule… La petite veste de Marnie pourrait être un petit poème surréaliste. On tire le fil, il se déroule et nous offre à chaque fois de nouvelles petites aventures… Un bijou de tendresse pour les plus petits !

Le site de la Compagnie

https://www.youtube.com/watch?v=4h_hNUwu7tE

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://www.youtube.com/watch?v=4h_hNUwu7tE »}] L’auditorium Paul Méry, situé à la médiathèque du Pôle culturel et sportif du Bois fleuri, est une salle dédiée aux rencontres à taille humaine : contes, lectures, projections, concerts…

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T10:30:00+02:00 – 2023-04-01T11:00:00+02:00

Spectacle Jeune public

© Le Théâtre du petit rien