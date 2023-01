Madame Téquitoi Auditorium Paul Méry, 22 février 2023, Lormont.

Madame Téquitoi Mercredi 22 février, 16h00 Auditorium Paul Méry

Gratuit sur inscription

Conte théâtralisé par la Cie Les Enfants du Paradis, dans le cadre de l’Heure du conte. handicap moteur mi

Auditorium Paul Méry Médiathèque du Bois fleuri rue Lavergne 33310 Lormont Lormont 33310 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://www.lesenfantsduparadis.org/ »}, {« data »: {« author »: « Ville de Lormont », « cache_age »: 86400, « description »: « Du00e9couvrez la programmation culturelle jeune public de la Ville de Lormont pour la saison culturelle 2022 2023. Ce document contient des extraits vidu00e9o des spectacles ! », « type »: « rich », « title »: « Saison Jeune public 2022-2023 », « thumbnail_url »: « https://p.calameoassets.com/221005161831-03720ee06eff0211dec021b5034e611f/p1.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.calameo.com/books/0034373773734e4b54da2 », « thumbnail_height »: 1596, « author_url »: « https://www.calameo.com/accounts/3437377 », « thumbnail_width »: 1128, « html »: «

https://www.lesenfantsduparadis.org/ ↓ Programme Jeune public

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-22T16:00:00+01:00

2023-02-22T16:30:00+01:00 © Louise Rousseau

Détails Catégories d’Évènement: Gironde, Lormont Autres Lieu Auditorium Paul Méry Adresse Médiathèque du Bois fleuri rue Lavergne 33310 Lormont Ville Lormont Age minimum 3 Age maximum 99 lieuville Auditorium Paul Méry Lormont Departement Gironde

Auditorium Paul Méry Lormont Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lormont/

Madame Téquitoi Auditorium Paul Méry 2023-02-22 was last modified: by Madame Téquitoi Auditorium Paul Méry Auditorium Paul Méry 22 février 2023 Auditorium Paul Méry Lormont Lormont

Lormont Gironde