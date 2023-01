Cendrillon Auditorium Paul Méry Lormont Catégories d’Évènement: Gironde

Cendrillon Auditorium Paul Méry, 1 février 2023, Lormont. Cendrillon Mercredi 1 février, 19h30 Auditorium Paul Méry

Gratuit sur réservation.

Théâtre par l’atelier adultes de l’école municipale de musique, danse et théâtre. Auditorium Paul Méry Médiathèque du Bois fleuri rue Lavergne 33310 Lormont Lormont 33310 Gironde Nouvelle-Aquitaine

L’auditorium Paul Méry, situé à la médiathèque du Pôle culturel et sportif du Bois fleuri, est une salle dédiée aux rencontres à taille humaine : contes, lectures, projections, concerts… Joël Pommerat avec beaucoup de libertés et d’humour revisite le conte de Charles Perrault. Il troque la citrouille par une voiture volée. Après la mort de sa mère, une très jeune fille se retrouve à vivre dans une maison de verre chez une nouvelle famille. Elle s’est fait une promesse : ne jamais arrêter de penser à sa mère. Que se passerait-il si elle arrête ? Entourée de personnages surprenants, désemparés et loufoques, comment va-t-elle faire pour grandir dans ce monde d’adultes ?

Un spectacle qui parle du deuil mais aussi du désir de vivre, des mensonges des adultes et de l’imagination des enfants, ou l’inverse.

2023-02-01T21:00:00+01:00 Cendrillon illustré par Charles Daumier, 1862

