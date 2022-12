Rencontre avec Sonia Ristic – Escale du livre 2023 Auditorium Paul Méry Lormont Catégories d’évènement: Gironde

Présentation du Prix des lecteurs 2023 Escale du livre et des cinq titres en lice que vous êtes invités à découvrir, lire et partager.

L’auditorium Paul Méry, situé à la médiathèque du Pôle culturel et sportif du Bois fleuri, est une salle dédiée aux rencontres à taille humaine : contes, lectures, projections, concerts… Avec la participation de Sonia Ristic, pour son livre Triptyque en ré mineur paru aux éditions Intervalles.

Plus de détails sur escaledulivre.com

