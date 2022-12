Émilie Moutet Auditorium Paul Méry, 21 janvier 2023, Lormont.

Émilie Moutet Samedi 21 janvier 2023, 16h00 Auditorium Paul Méry

Entrée libre

Concert-rencontre dans le cadre de l’Heure du live proposée par la médiathèque du Bois fleuri. handicap psychique;handicap auditif;handicap moteur;handicap visuel pi;hi;mi;vi

Auditorium Paul Méry Médiathèque du Bois fleuri rue Lavergne 33310 Lormont Lormont 33310 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« data »: {« author »: « Emilie Moutet », « cache_age »: 86400, « description »: « www.facebook.com/emiliemoutetmusicnwww.instagram.com/emiliemoutetmusicnnYOU BELONG TO THE SKYnnTen years agonOh these tears wouldn’t have fallennThey would start here inside your eyesnAnd then freeze into mid-airnHalf-way to the ground.n nTen years agonAll you could see was colored in greynThere was a heavy coat of cold darknessnThat would hide everything from your eyenAnd bury it into the ground.nnSo forget about wings and jumpnIn that stormy river that’s lifenYou will drown, maybe you’ll sink for goodnBut at least, you will have lived a life.n nYou belong to the sky. », « type »: « video », « title »: « Emilie Moutet – You Belong to the Sky [Video edit] – (Willows) », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/qVOnEsfN7i8/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=qVOnEsfN7i8 », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UC8p4LNpx81fKkmhwDC756iw », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}, « click_to_play »: {« label »: « Hold load & play until clicked », « value »: false}}, « html »: «



Seule en scène au clavier et à la guitare ou accompagnée de Paul Magne à la guitare, samples et chœurs, ou avec basse/batterie et même des cordes dans des formules plus étoffées, Émilie Moutet déploie un univers allant de la pop/folk la plus acoustique et épurée à une folktronica énergique et élégante. d’infos : https://www.facebook.com/emiliemoutetmusic https://www.youtube.com/watch?v=qVOnEsfN7i8Seule en scène au clavier et à la guitare ou accompagnée de Paul Magne à la guitare, samples et chœurs, ou avec basse/batterie et même des cordes dans des formules plus étoffées, Émilie Moutet déploie un univers allant de la pop/folk la plus acoustique et épurée à une folktronica énergique et élégante. Programmation annuel de l’Heure du Live

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-21T16:00:00+01:00

2023-01-21T17:00:00+01:00 Emilie Moutet – Extrait du clip « You Belong to the Sky »

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Lormont Autres Lieu Auditorium Paul Méry Adresse Médiathèque du Bois fleuri rue Lavergne 33310 Lormont Ville Lormont Age maximum 99 lieuville Auditorium Paul Méry Lormont Departement Gironde

Auditorium Paul Méry Lormont Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lormont/

Émilie Moutet Auditorium Paul Méry 2023-01-21 was last modified: by Émilie Moutet Auditorium Paul Méry Auditorium Paul Méry 21 janvier 2023 Auditorium Paul Méry Lormont Lormont

Lormont Gironde