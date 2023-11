Ukraine, dix ans de films, 2014-2023 Auditorium Palais des Beaux-Arts de Lille Lille, 26 novembre 2023, Lille.

Ukraine, dix ans de films, 2014-2023 Dimanche 26 novembre, 11h00 Auditorium Palais des Beaux-Arts de Lille Gratuit

[DANS LE CADRE DE CITEPHILO ET DU FESTIVAL DES SOLIDARITES INTERNATIONALES]

Au programme :

11h00 – Le procès. L’état russe contre Oleg Sentsov, film d’Askold Kurov, 2017

Oleg Sentsov, cinéaste ukrainien, militant de Maïdan s’engage dans une opposition active à l’occupation russe de la Crimée. Accusé de préparer des actes terroristes, Il est arrêté en mai 2014 par le FSB russe, puis condamné en 2015 à vingt ans de prison.

14h30 – Atlantis, film de Valentyn Vasyanovich, 2019

L’histoire se déroule en 2025, un an après la fin du conflit entre la Russie et l’Ukraine. Les protagonistes Sergiy et Ivan souffrent du syndrome de stress post-traumatique et errent dans un paysage ukrainien dévasté par la guerre. Ils croisent le chemin de Katya, une ancienne archéologue qui s’efforce d’identifier les corps exhumés, témoins des événements tragiques.

16h45 – Le serment de Pamfir, film de Dmytro Sukholytkyy-Sobchuk, 2022

Dans un coin reculé de l’Ukraine,Pamfir retrouve sa famille après une longue absence. Cependant, quand son fils est impliqué dans un incendie criminel, il est obligé de réparer les dégâts en se confrontant à son passé trouble.

Organisé par Philolille dans le cadre de l’édition 2023 de leur festival.

