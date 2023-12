Audition – Département bois Auditorium P. Martin – Conservatoire Pontarlier Catégories d’Évènement: Doubs

Pontarlier Audition – Département bois Auditorium P. Martin – Conservatoire Pontarlier, 15 février 2024, Pontarlier. Pontarlier Doubs

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-15 18:30:00

fin : 2024-02-15 . Proposé par le conservatoire Elie Dupont.

Découverte de la flûte traversière, hautbois, clarinette, basson et su saxophone autour d’un répertoire varié. EUR.

Auditorium P. Martin – Conservatoire

Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Mise à jour le 2023-12-23 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS Détails Catégories d’Évènement: Doubs, Pontarlier Autres Code postal 25300 Lieu Auditorium P. Martin - Conservatoire Adresse Auditorium P. Martin - Conservatoire Ville Pontarlier Departement Doubs Lieu Ville Auditorium P. Martin - Conservatoire Pontarlier Latitude 46.9043979 Longitude 6.35659522 latitude longitude 46.9043979;6.35659522

Auditorium P. Martin - Conservatoire Pontarlier Doubs https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pontarlier/