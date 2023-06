Spectacles, les ateliers théâtre de l’école intercommunale de musique de Figeac Auditorium Oum Kalsoum rue victor Delbos Figeac, 17 juin 2023, Figeac.

Figeac,Lot

Les ateliers théâtre de l’école intercommunale de musique de Figeac font leurs spectacles !.

2023-06-17 à ; fin : 2023-06-17 . 5 EUR.

Auditorium Oum Kalsoum rue victor Delbos Ecole intercommunale de musique de Figeac

Figeac 46100 Lot Occitanie



The theater workshops at Figeac’s intercommunity music school put on a show!

¡Los talleres de teatro de la escuela intercomunal de música de Figeac montan un espectáculo!

Die Theaterworkshops der interkommunalen Musikschule von Figeac führen ihre Aufführungen auf!

Mise à jour le 2023-06-02 par OT Figeac