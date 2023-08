Table-ronde Design, métiers d’art et ruralité avec Amaury Poudray Auditorium Nontron, 22 septembre 2023, Nontron.

Nontron,Dordogne

Table-ronde Design, métiers d’art et ruralité avec Amaury Poudray, dans le cadre de France design week. Le Pôle Expérimental des Métiers d’Art de Nontron et du Périgord-Limousin accueille des designers en résidence..

2023-09-22 fin : 2023-09-22 . .

Auditorium Place Paul Bert

Nontron 24300 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Round-table Design, arts and crafts and rurality with Amaury Poudray, as part of France design week. The Pôle Expérimental des Métiers d?Art de Nontron et du Périgord-Limousin welcomes designers in residence.

Mesa redonda Diseño, artesanía y ruralidad con Amaury Poudray, en el marco de la semana del diseño en Francia. El Pôle Expérimental des Métiers d’Art de Nontron et du Périgord-Limousin acoge a diseñadores en residencia.

Rundtischgespräch Design, Kunsthandwerk und Ländlichkeit mit Amaury Poudray im Rahmen der France design week. Der Pôle Expérimental des Métiers d’Art de Nontron et du Périgord-Limousin beherbergt Designer in Residence.

