Anaïd B. & Nor Achough // Le Réacteur Auditorium Niedermeyer d’Issy les Moulineaux Issy-les-Moulineaux

Anaïd B. & Nor Achough // Le Réacteur Le Réacteur présente l’artiste arménienne Anaïd Boyadjan à l’auditorium Niedermeyer le jeudi 23 mai 2024 ! Jeudi 23 mai, 20h00 Auditorium Niedermeyer d’Issy les Moulineaux 10/12€ en prévente – 13/15€ sur place

Dans le cadre de ses actions en faveur des musiques actuelles et de toutes les musiques du monde, le Réacteur, géré par le CLAVIM, accueille l’artiste Arménienne Anaïd Boyadjan.

Au croisement entre les cultures françaises et arméniennes, l’artiste pose la question des langues par le biais de la musique, des chants sacrés et traditionnels et surtout, à travers le patrimoine de la chanson française et arménienne. Anaïd B. nous présente « Des mots et des notes d’ici et d’ailleurs » une nouvelle œuvre musicale riche et singulière, avec son sextet Nor Achough.

Ce programme musical s’inscrit dans l’année 2024 « pour célébrer l’Arménie en France ».

Ouverture des portes à 19h30.

Auditorium Niedermeyer d'Issy les Moulineaux 11/13 rue Danton 92130 Issy les Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Quartier Centre-Ville / Corentin Celton / Les Varennes Hauts-de-Seine Île-de-France

Retrouvez le programme de la saison des spectacles sur https://www.issy.com/saisonartistique

Copyright Anaïd Boyadjan