Le retour de Richard 3 par le train de 9h24

Mardi 12 mars 2024, 20h30
Auditorium Niedermeyer d'Issy les Moulineaux
11/13 rue Danton 92130 Issy les Moulineaux
Issy-les-Moulineaux

Pierre-Henri réunit sa famille pendant une semaine dans sa maison de campagne pour se réconcilier avec elle. Mais cette expérience l'entraîne bien au-delà de ce qu'il aurait pu imaginer… Peut-on se réinventer une famille pour réparer la vraie ? Si vous avez des problèmes de communication avec certains membres de votre famille, venez (pleurer) de rire avec eux en embarquant dans le train de 9h24 !

2024-03-12T20:30:00+01:00 – 2024-03-12T22:25:00+01:00

