Ciné-concert Hors-les-murs ♫ Soy Cuba Auditorium Niedermeyer d’Issy les Moulineaux Issy-les-Moulineaux

Ciné-concert Hors-les-murs ♫ Soy Cuba Projection accompagnée par le groupe de musique SZ Production, pour les lycéens et adultes Samedi 3 février, 20h30 Auditorium Niedermeyer d’Issy les Moulineaux Entrée gratuite sur réservation en ligne indispensable

Début : 2024-02-03T20:30:00+01:00 – 2024-02-03T22:00:00+01:00

Forte du succès de ces premières expériences les années passées, la Halle des Épinettes propose quatre ciné-concerts ♫ cette saison : l’imaginaire sans limite des mondes animés rencontre celui, infini, de la musique. L’occasion pour les familles de vibrer grâce au dialogue entre le cinéma d’animation et la partition des musiciens, composée en fonction des images et pour le live.

Soy Cuba, samedi 3 février à 20h30, projection partielle de 75 minutes, Public lycéen et adulte.

Film de Mikhaïl Kalatozov, URSS/Cuba, 1964, 75 min. Accompagné par SZ Production.

Soy Cuba est un film sur l’avènement de la révolution cubaine délaissé à sa sortie car il ne répondait ni aux attentes de propagande des autorités cubaines, ni à celles des soviétiques. Interdit aux Etats Unis, Soy Cuba sort de la clandestinité en 1993 lorsque Scorsese et Coppola le découvrent… Entre atmosphères contemplatives et tensions explosives, au milieu de nombreux instruments et samplers, les deux musiciens issus de la scène rock indépendant proposent ici une musique complexe et variée, offrant une nouvelle dimension aux images.

La Halle des Épinettes adhère depuis 2015 à Inter film, première fédération nationale de ciné-clubs agréée et « habilitée à diffuser la culture par le cinéma » par les ministères de la Culture, de l’Éducation nationale, la direction de la jeunesse et de la vie associative, et par le Centre national du cinéma.

Auditorium Niedermeyer d'Issy les Moulineaux 11/13 rue Danton 92130 Issy les Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Quartier Centre-Ville / Corentin Celton / Les Varennes Hauts-de-Seine Île-de-France

Soy Cuba © Potemkine Films, SZ production