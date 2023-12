Concert Jazz et Orgue de Louis Armstrong à nos jours Auditorium Niedermeyer d’Issy les Moulineaux Issy-les-Moulineaux Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Issy-les-Moulineaux Concert Jazz et Orgue de Louis Armstrong à nos jours Auditorium Niedermeyer d’Issy les Moulineaux Issy-les-Moulineaux, 18 janvier 2024 19:30, Issy-les-Moulineaux. Concert Jazz et Orgue de Louis Armstrong à nos jours Jeudi 18 janvier 2024, 20h30 Auditorium Niedermeyer d’Issy les Moulineaux 29€ la place ou le pack de 2 places pour 50€ Pour la 23ème édition de son concert de jazz, le Rotary-club d’Issy propose en 2024 le duo Benoït SOURISSE / André CHARLIER auquel se joindra le guitariste Lemmy FEUVRAY.

De Paris à New-York et de Rio à La Nouvelle-Orléans, le duo, prix du public aux Victoires du jazz 2003, transporte partout son groove et ses sons chaleureux dus à l’alliance de l’orgue et de la batterie. Nul doute qu’ils enchanteront l’auditorium Niedermeyer avec des morceaux de jazz célèbres, de Armstrong à nos jours.

Les bénéfices de la soirée seront cette année intégralement destinés à soutenir des étudiants boursiers issus du lycée Ionesco. Auditorium Niedermeyer d’Issy les Moulineaux 11/13 rue Danton 92130 Issy les Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Quartier Centre-Ville / Corentin Celton / Les Varennes Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/rotary-club-d-issy-les-moulineaux/evenements/jaz-aissy-2023 »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 08 02 37 14 »}] Dans le cadre de sa programmation, l’Auditorium Niedermeyer Issy les Moulineaux accueille de nombreux spectacles (théâtre, concert, humour, jeune public). Retrouvez le programme de la saison des spectacles sur https://www.issy.com/saisonartistique Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

