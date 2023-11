Projection gratuite du film “Vivant” de Yann Arthus-Bertrand en présence du producteur (sur inscription). Auditorium Niedermeyer d’Issy les Moulineaux Issy-les-Moulineaux, 5 décembre 2023, Issy-les-Moulineaux.

Projection gratuite du film “Vivant” de Yann Arthus-Bertrand en présence du producteur (sur inscription). Mardi 5 décembre, 19h30 Auditorium Niedermeyer d’Issy les Moulineaux Gratuit sur inscription

A l’occasion d’une semaine dédiée au climat et à la préservation de la nature, la Ville d’Issy-les-Moulineaux vous propose une projection gratuite du film “Vivant” réalisé par Yann Arthus-Bertrand. Ce film constitue un inventaire amoureux de la biodiversité française à travers le regard de 200 vidéastes passionnés.

L’Auditorium du Ciné d’Issy (13 rue Danton) ouvrira ses portes dès 19H30. La projection sera introduite à 20H par le producteur Florent Gilard. Après la diffusion du film, un temps d’échange avec le public sera proposé.

De l’infiniment petit au superprédateur, du ver de terre à la baleine, du brin d’herbe à l’arbre géant, VIVANT vous emmène à la découverte de la biodiversité de notre pays. A travers les époustouflants milieux naturels qu’abrite l’Hexagone, c’est une exploration de la pyramide du vivant, c’est aussi et surtout une proposition pour s’émerveiller de ces espèces capables de mille prouesses et subtilement connectées les unes aux autres et dont l’être humain fait partie intégrante. Lien que nous avons trop souvent oublié et qu’il est temps de retisser.

VIVANT est avant tout un film collaboratif. C’est grâce au travail et au talent de 200 vidéastes naturalistes à travers la France qu’il a été possible de rassembler ces images exceptionnelles de la biodiversité française.

RENOUER AVEC LE VIVANT se propose d’aller à leur rencontre pour comprendre le sens de leur démarche et leurs « secrets » de fabrication.

Durée du film : 103 minutes

Un film réalisé par Yann Arthus-Bertrand . Co-écrit par Rémi Dupouy, Laurence Buchmann et Marc Giraud. Musique originale par Armand Amar. Produit avec la participation de Guerlain et France Télévisions.

© Hope Production – Calt Production – 2023

Auditorium Niedermeyer d’Issy les Moulineaux 11/13 rue Danton 92130 Issy les Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Quartier Centre-Ville / Corentin Celton / Les Varennes Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.eventbrite.fr/e/billets-projection-gratuite-du-film-vivant-de-yann-arthus-bertrand-743593667677?aff=oddtdtcreator »}] ans le cadre de sa programmation, Auditorium Niedermeyer Issy les Moulineaux accueille de nombreux concerts.

Retrouvez ci-dessous le programme de Auditorium Niedermeyer Issy les Moulineaux avec les tarifs pour la réservation de vos places, ainsi que l’adresse et les horaires de Auditorium Niedermeyer Issy les Moulineaux à Issy les Moulineaux.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-05T19:30:00+01:00 – 2023-12-05T22:30:00+01:00

2023-12-05T19:30:00+01:00 – 2023-12-05T22:30:00+01:00

vivant nature