Réunion publique sur le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal Auditorium Niedermeyer d’Issy les Moulineaux Issy-les-Moulineaux, 14 novembre 2023, Issy-les-Moulineaux.

Réunion publique sur le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal Mardi 14 novembre, 18h30 Auditorium Niedermeyer d’Issy les Moulineaux

Après une première réunion publique le 21 novembre 2022, portant sur les orientations du Projet d’aménagement et de développement durables (PADD), la Ville et Grand Paris Seine Ouest (GPSO) vous invitent à une nouvelle réunion publique le mardi 14 novembre prochain à 18h30 à l’Auditorium du Conservatoire Niedermeyer (11, rue Danton). Cette réunion sera l’occasion de vous exprimer sur les grands principes réglementaires qui s’appliqueront pour les prochaines années. Le projet de règlement du PLUi fixe notamment les règles de construction, de développement ou encore de préservation du patrimoine architectural et naturel.

Auditorium Niedermeyer d'Issy les Moulineaux 11/13 rue Danton 92130 Issy les Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Quartier Centre-Ville / Corentin Celton / Les Varennes Hauts-de-Seine Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-14T18:30:00+01:00 – 2023-11-14T20:30:00+01:00

