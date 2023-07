Nanère Auditorium Niedermeyer d’Issy les Moulineaux Issy-les-Moulineaux, 12 novembre 2023, Issy-les-Moulineaux.

Nanère Dimanche 12 novembre, 11h00 Auditorium Niedermeyer d’Issy les Moulineaux

Nana, curieuse, libre et virevoltante avance dans la vie en proie à des émotions fortes qu’elle ne parvient pas à maîtriser. Avec humour et tendresse, on la suit dans son cheminement et sa lutte pour y arriver. Mêlant cirque, clown, magie nouvelle et théâtre gestuel, « Nananère » est un spectacle pluridisciplinaire à la frontière des genres, sans paroles, où la sensibilité est perçue comme une force et les émotions comme une incroyable richesse… si nous avons les clés pour les dompter.

A partir de 3 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

X. Thesnon