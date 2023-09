Projection : Joséphine BAKER, un destin français Auditorium Niedermeyer d’Issy les Moulineaux Issy-les-Moulineaux, 19 octobre 2023, Issy-les-Moulineaux.

Projection : Joséphine BAKER, un destin français

En présence de Laurent Kupferman, essaysiste, chroniqueur littéraire et auteur du présent documentaire.

Dérrière l’image de la chanteuse ornée de sa ceinture de banane, le documentaire Joséphine BAKER, un destin français , revient sur la trajectoire d’une femme libre et engagée à la fois espionne, résistante, miliante des droits des femmes et des droits civiques aux états-unis.

Panthéonisé le 30 novembre 2021, Joséphine Baker est une figure historique complexe, ce documentaire lui rend hommage et revient sur son incroyable trajectoire.

Réalisé par Dominique Eloudy • Écrit par Laurent Kupferman, Dominique Eloudy, 2021, 52 minutes, Couleur et Noir & Blanc

https://youtu.be/yHzs5bexyoI

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-19T14:00:00+02:00 – 2023-10-19T15:00:00+02:00

CLAVIM