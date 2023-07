Changer l’eau des fleurs Auditorium Niedermeyer d’Issy les Moulineaux Issy-les-Moulineaux, 17 octobre 2023, Issy-les-Moulineaux.

Changer l’eau des fleurs Mardi 17 octobre, 20h30 Auditorium Niedermeyer d’Issy les Moulineaux

Après le succès international du roman, l’adaptation au théâtre !

Violette Toussaint est garde-cimetière dans une petite ville de Bourgogne. Son quotidien est rythmé par son travail et les confidences des gens de passage et des habitués. Un jour, parce qu’un homme découvre que sa mère veut être enterrée auprès d’un inconnu, tout bascule.

Des liens, qui unissent les vivants et les morts, sont exhumés.

Valérie Perrin nous fait partager l’histoire intense d’une femme qui, malgré les épreuves, croit obstinément au bonheur. Avec ce talent rare de rendre l’ordinaire exceptionnel, l’auteure crée autour de cette fée du quotidien, un monde plein de poésie et d’humanité.

Auditorium Niedermeyer d'Issy les Moulineaux 11/13 rue Danton 92130 Issy les Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Quartier Centre-Ville / Corentin Celton / Les Varennes Hauts-de-Seine Île-de-France

2023-10-17T20:30:00+02:00 – 2023-10-17T21:50:00+02:00

Fabienne Rappeneau