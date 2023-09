Little Odetta – Haylen // 20 ans du Crossroad Issy Blues Club Auditorium Niedermeyer d’Issy les Moulineaux Issy-les-Moulineaux, 21 septembre 2023, Issy-les-Moulineaux.

►Bar sur place

⚡ Crossroad Issy Blues Club Le Réacteur présentent LITTLE ODETTA et HAYLEN jeudi 21 septembre 2023 à l’Auditorium Niedermeyer ⚡

A l’occasion des 20 ans du Crossroad Issy Blues Club, c’est une soirée toute en couleur et dans l’esprit « Blues women on stage » !

LITTLE ODETTA

Les cinq membres de Little Odetta viennent de la scène — et ça s’entend. À l’image de leurs modèles, géants du rock & roll des années 70 ou figures du rhythm & blues afro-américain, ils sculptent leur « son » pour le live. Qu’on ne s’y trompe pas : le rock de Little Odetta n’a rien d’un hommage nostalgique à un âge d’or révolu. Il y a de la fougue, de l’envie, une créativité jouissive qui semble éclater dans chaque titre du combo. Des riffs arpégés des pionniers du hard aux arabesques acoustiques de la renaissance folk en passant par les refrains fédérateurs de la chanson contestataire, on va de surprise en surprise, et on attend impatiemment la suite après chaque cliffhanger. Après un album éponyme, ils reviennent avec onze-titres effrénés, véritable déclaration d’amour à l’esprit audacieux et grandiloquent du rock & roll des origines !

HAYLEN

La culture musicale d’Haylen est plus faite d’explorations que d’appartenances et de certitudes. Elle est nomade à travers le temps, les styles. Haylen est une Pin-up des temps modernes. Perchée sur ses talons en toutes circonstances, rien ne saurait entamer ses rêves et ses envies. Elle ne laisse personne indifférent, comme si la lumière s’accrochait à elle pour ne jamais la quitter. Après des tournées à travers la France et en Europe avec son premier Ep « OUT OF LINE » Haylen intègre la troupe du Jean Paul Gautier « FASHION FREAK SHOW » pour une tournée mondiale et devient la meneuse de revue du célèbre cabaret le « CRAZY HORSE ».

Elle vient d’achever une tournée de 16 Zéniths, seule avec sa guitare, en première partie de Dire Straits Experience (GDP PROD) ou elle a pu livrer en exclusivité les titres de « BLUE WINE » son premier album, qui sortira en février 2023. Des chansons aux sonorités blues, soul, et Rock’n’roll qui vous invitent au voyage et dont les airs vous resteront en tête comme si vous les connaissiez déjà.

Issy-les-Moulineaux

Retrouvez ci-dessous le programme de Auditorium Niedermeyer Issy les Moulineaux avec les tarifs pour la réservation de vos places, ainsi que l'adresse et les horaires de Auditorium Niedermeyer Issy les Moulineaux à Issy les Moulineaux.

