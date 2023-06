Le Réacteur présente W.A.O ● ROBIN MOTHERON ● PARADOXE Auditorium Niedermeyer d’Issy les Moulineaux Issy-les-Moulineaux, 22 juin 2023, Issy-les-Moulineaux.

W.A.O.

En septembre dernier notre ville jumelle Guro/District de Séoul accueillait un groupe du Réacteur pendant le festival français. C’est au tour d’Issy-Les-Moulineaux de recevoir le groupe coréen de K-Pop W.A.O. lors de temps organisés par le service des Relations internationales.

Accompagnés d’une délégation officielle, le groupe « We Are The One » se produit jeudi 22 juin à l’auditorium Niedermeyer aux côtés de Robin Motheron de The Voice et du groupe de lycéens Paradoxe, une expérience très enrichissante pour tous ces artistes.

ROBIN MOTHERON

Professeur de chant et piano au Réacteur, Robin Motheron est un artiste éclectique en termes de style musical et en imprègne inévitablement toutes compositions. Sa voix puissante se reconnait par son timbre si particulier, c’est ce qui a impressionnée le jury de The Voice lors d’interprétations des grands classiques de la chanson française. Retrouvez-le sur scène pour découvrir également ses propres compositions.

PARADOXE

En ouverture de cette soirée cosmopolite, le groupe PARADOXE issu du lycée Eugène Ionesco nous livrera un set tout en énergie Pop Rock.

► Ouverture des portes 19h00

► Démarrage 19h30

► Placement libre assis

