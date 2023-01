BALAPHONICS & MARY MAY // Le Réacteur 2 février et 2 mars Auditorium Niedermeyer d’Issy les Moulineaux

8 € et 10 € en prévente / 11 € et 13 € sur place

Le Réacteur présente BALAPHONICS & MARY MAY le jeudi 2 février 2023 à l’Auditorium Niedermeyer ! handicap moteur;handicap visuel;handicap intellectuel mi;vi;ii

Un concert du Réacteur, de l’afro-soul music ! C’est une rencontre exploratoire entre une voix sublime et un band à l’efficacité explosive.

Après avoir fêté ses 10 ans en sortant leur deuxième album Spicy Boom Boom en 2021, Balaphonics nous revient pour marquer un nouveau départ. Le brass band francilien est disposé à vous faire goûter ses spécialités afro-funk, dans une fusion aussi détonante d’énergie que diverse dans ses ambiances.

Cerise sur le gâteau : Balaphonics viendra accompagné de l’étoile montante de la scène Afro-Soul francilienne : la chanteuse Mary May, qui a su s’intégrer au groupe tout en l’emmenant dans de nouvelles sphères jusqu’ici inexplorées.

Préventes :

Mary May : Chant.

Ben Moroy : Balafon chromatique

Hamza Bencherif : Guitare électrique

Paul Gélébart : Soussaphone

Florent Berteau : Batterie

Julien Cordin : Percussions et chant

Nicolas Bongrand : Trombone et chœurs

Aristide Gonçalves : Trompette et chœurs

Guillaume Grosso : Sax baryton, flûte traversière et chœurs

►Ouverture : 19h00 – placement libre assis

