JAZZ A ISSY Auditorium Niedermeyer d’Issy les Moulineaux Issy-les-Moulineaux Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Issy-les-Moulineaux

JAZZ A ISSY Auditorium Niedermeyer d’Issy les Moulineaux, 26 janvier 2023, Issy-les-Moulineaux. JAZZ A ISSY Jeudi 26 janvier 2023, 20h00 Auditorium Niedermeyer d’Issy les Moulineaux

30€ la place ou 50€ les 2 places

LE Quartet MICHEL GOLDBERG revisite les standards du jazz et propose ses créations récentes handicap intellectuel;handicap moteur;handicap visuel;handicap psychique ii;mi;vi;pi Auditorium Niedermeyer d’Issy les Moulineaux 11/13 rue Danton 92130 Issy les Moulineaux Quartier Centre-Ville / Corentin Celton / Les Varennes Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine Île-de-France

ans le cadre de sa programmation, Auditorium Niedermeyer Issy les Moulineaux accueille de nombreux concerts. Retrouvez ci-dessous le programme de Auditorium Niedermeyer Issy les Moulineaux avec les tarifs pour la réservation de vos places, ainsi que l’adresse et les horaires de Auditorium Niedermeyer Issy les Moulineaux à Issy les Moulineaux. Michel GOLDBERG est un saxophoniste réputé ( a joué avec Michel Legrand, DeeDee Bridgewater, Georges Arvanitas…) et fondateur de l’école ARPEJ à Paris ( enseignement du jazz)

Yoni Zelnik est un contrebassiste de renommée internationale

Simon Bernier, est le batteur du groupe ..C’est un habitué du New Morning

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-26T20:00:00+01:00

2023-01-26T22:45:00+01:00

