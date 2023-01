Balaphonics & Mary May en concert Auditorium Niedermeyer, 11 Rue Danton, Issy-les-Moulineaux, France Issy-les-Moulineaux Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Issy-les-Moulineaux

Balaphonics & Mary May en concert Auditorium Niedermeyer, 11 Rue Danton, Issy-les-Moulineaux, France, 2 février 2023, Issy-les-Moulineaux. Balaphonics & Mary May en concert Jeudi 2 février, 19h30 Auditorium Niedermeyer, 11 Rue Danton, Issy-les-Moulineaux, France L’afro brass band francilien sur la scène de l’Auditorium Niedermeyer Auditorium Niedermeyer, 11 Rue Danton, Issy-les-Moulineaux, France 11 Rue Danton, Issy-les-Moulineaux Quartier Centre-Ville / Corentin Celton / Les Varennes Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-02T19:30:00+01:00

2023-02-02T22:00:00+01:00 MarOne

Détails Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine, Issy-les-Moulineaux Autres Lieu Auditorium Niedermeyer, 11 Rue Danton, Issy-les-Moulineaux, France Adresse 11 Rue Danton, Issy-les-Moulineaux Quartier Centre-Ville / Corentin Celton / Les Varennes Ville Issy-les-Moulineaux lieuville Auditorium Niedermeyer, 11 Rue Danton, Issy-les-Moulineaux, France Issy-les-Moulineaux Departement Hauts-de-Seine

Auditorium Niedermeyer, 11 Rue Danton, Issy-les-Moulineaux, France Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/issy-les-moulineaux/

Balaphonics & Mary May en concert Auditorium Niedermeyer, 11 Rue Danton, Issy-les-Moulineaux, France 2023-02-02 was last modified: by Balaphonics & Mary May en concert Auditorium Niedermeyer, 11 Rue Danton, Issy-les-Moulineaux, France Auditorium Niedermeyer, 11 Rue Danton, Issy-les-Moulineaux, France 2 février 2023 11 Rue Danton Auditorium Niedermeyer France Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux

Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine