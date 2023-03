Compagnie « Théâtre de la poursuite » avec « L’histoire d’une femme » Auditorium Mozart Vitré Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Compagnie « Théâtre de la poursuite » avec « L'histoire d'une femme » Auditorium Mozart, 16 avril 2023, Vitré

2023-04-16 14:00:00 – 2023-04-16 15:30:00

Ille-et-Vilaine . Dans le cadre du Festival du Théâtre Amateur au Centre Culturel Jacques Duhamel de Vitré. Retrouvez la Compagnie « Théâtre de la poursuite » avec « L’histoire d’une femme », d’après L’histoire d’une femme de Pierre Notte. Synopsis :

C’est l’histoire d’une femme, comme beaucoup d’autres. Elle est chaque jour confrontée aux allusions, sous-entendus, insultes qui prolifèrent dans un monde d’hommes. Après l’humiliation de trop, elle décide de ne plus lutter, de ne plus participer. Alors elle se tait, elle refuse, mais sans pour autant cesser de vouloir vivre, rire, jouir, désirer. Car elle veut comprendre comment ça marche, les hommes. Mise en scène : Peggy David

Avec : Maëliss Barbot, Laetitia Boudry, Séverine Bourdon, Hélène Certain, Virginie David, Edwige Desprez, Stéphanie Faucheux, Anne-Laure Gallacier, Sylvie Guinoiseau, Véronique Heas, Mathilde Hervagault, Louis Ramage, Mélanie Wallet

