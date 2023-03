Les oiseaux Auditorium Mot’s Art Neuville-en-Ferrain Catégories d’Évènement: Neuville-en-Ferrain

Nord

Les oiseaux Auditorium Mot’s Art, 27 mars 2023, Neuville-en-Ferrain. Les oiseaux Lundi 27 mars, 18h00 Auditorium Mot’s Art Entrée libre La flûte traversière est souvent associée à un petit oiseau.

Mais connaissez-vous vraiment toutes les œuvres, qui lui ont été écrites ?

Alors, venez vous plonger dans la volière de la classe de flûte traversière, accompagnée par Patricia Duval, pour découvrir ou redécouvrir l’air de l’oiseleur de Mozart, le chardonneret de Vivaldi, ou encore la volière du Puy de Sophie Dufeutrelle et bien d’autres oiseaux à découvrir. Auditorium Mot’s Art 43 rue Jean de La Fontaine 59960 Neuville-en-Ferrain Neuville-en-Ferrain 59960 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 20 11 67 00 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-27T18:00:00+02:00 – 2023-03-27T19:00:00+02:00

2023-03-27T18:00:00+02:00 – 2023-03-27T19:00:00+02:00 DR

Détails Catégories d’Évènement: Neuville-en-Ferrain, Nord Autres Lieu Auditorium Mot's Art Adresse 43 rue Jean de La Fontaine 59960 Neuville-en-Ferrain Ville Neuville-en-Ferrain Departement Nord Lieu Ville Auditorium Mot's Art Neuville-en-Ferrain

Auditorium Mot's Art Neuville-en-Ferrain Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/neuville-en-ferrain/

Les oiseaux Auditorium Mot’s Art 2023-03-27 was last modified: by Les oiseaux Auditorium Mot’s Art Auditorium Mot's Art 27 mars 2023 Auditorium Mot's Art Neuville-en-Ferrain Neuville-en-Ferrain

Neuville-en-Ferrain Nord