Voyage en sonate Auditorium Mot’s Art, 16 mars 2023, Neuville-en-Ferrain. Voyage en sonate Jeudi 16 mars, 18h30 Auditorium Mot’s Art Entrée libre Les élèves clarinettistes du conservatoire auront le plaisir de vous interpréter des pièces en sonate, c’est à dire en duo avec piano. La diversité des morceaux permettra au public d’écouter les différentes possibilités musicales de la clarinette et l’évolution du jeu instrumental selon les années de pratique des élèves.

Un concert idéal pour découvrir ou redécouvrir ce bel instrument. Auditorium Mot’s Art 43 rue Jean de La Fontaine 59960 Neuville-en-Ferrain Neuville-en-Ferrain 59960 Nord Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

