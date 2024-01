STEVE COLEMAN AND FIVE ELEMENTS AUDITORIUM MICHEL CREPEAU – ESPACE ENCAN La Rochelle, 10 mars 2024, La Rochelle.

Steve Coleman est un musicien qui fait déjà partie de l’histoire du jazz tant il a su tracer un sillon unique et reconnu par tous, d’une certaine façon une synthèse de la musique afro-américaine. Syncopes, trames rythmiques funk disloquees dans des métriques irrégulières : c’est une sorte d’avant-garde du jazz qu’il incarne, une creative black music.Considéré comme l’un des musiciens les plus influents de sa génération et l’un des saxophonistes les plus important des trente dernières années, Steve Coleman a, depuis les débuts de sa carrière, suivi sa propre voie, refusant les étiquettes de styles et de genre. Imprégné de Charlie Parker tout autant que d’Ornette Coleman, il s’est imposé comme l’une des voix les plus singulières du saxophone jazz. Co-fondateur au milieu des années 1980 du mouvement M-BASE, où l’intelligence Soul croisait la recherche, sa conception de l’harmonie, son travail des rythmiques, ainsi que son intégration du funk et du hip hop ont influencé un grand nombre de groupes actuels et fait de lui un musicien incontournable.

Tarif : 25.00 – 27.20 euros.

Début : 2024-03-10 à 18:00

Réservez votre billet ici

AUDITORIUM MICHEL CREPEAU – ESPACE ENCAN QUAI LOUIS PRUNIER 17000 La Rochelle 17