ECHOS D’HYRULE AUDITORIUM MEGACITE Amiens, dimanche 24 mars 2024.

Concert tribute sur les univers de la saga vidéoludique The Legend of Zelda Retrouvez les musiques emblématiques de la saga créée par Shigeru Miyamoto et Takashi Tezuka. Du tout premier Zelda à Breath of The Wild en passant par Ocarina of Time , venez découvrir ou redécouvrir les plus grands thèmes musicaux de la saga réinterprétés par le Neko Light Orchestra.Un concert puissant, en émotion, un voyage musical incroyable au cœur d’Hyrule, sur les traces de la Princesse Zelda.

Tarif : 19.00 – 49.00 euros.

Début : 2024-03-24 à 20:00

AUDITORIUM MEGACITE AVENUE DE L’HIPPODROME 80000 Amiens 80