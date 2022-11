Contes d’hiver, par Elodie Mora Auditorium – Médiathèque d’Amilly Amilly Catégorie d’évènement: Amilly

Contes d’hiver, par Elodie Mora Auditorium – Médiathèque d’Amilly, 3 décembre 2022, Amilly. Contes d’hiver, par Elodie Mora Samedi 3 décembre, 15h00 Auditorium – Médiathèque d’Amilly Venez découvrir les Contes d’hiver, racontés par Elodie Mora ! Auditorium – Médiathèque d’Amilly 35 Rue des Droits de l’Homme, Amilly Amilly Dans la nuit, le vent du nord souffle et en silence, les flocons tombent du ciel. C’est le moment de se glisser sous les couvertures pour écouter des histoires d’Hiver. Elles se passent dans des châteaux de glaces, dans des forêts profondes quand les êtres magiques sortent, ou dans des pays blancs de neige. Au coeur de l’hiver, il fait si froid qu’il faut se serrer pour se tenir chaud et ici, ce sont les histoires qui vont tâcher de nous réchauffer du dedans.

À partir de 5 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-03T15:00:00+01:00

2022-12-03T15:45:00+01:00 ©Médiathèque Amilly

Détails Catégorie d’évènement: Amilly Autres Lieu Auditorium - Médiathèque d'Amilly Adresse 35 Rue des Droits de l'Homme, Amilly Ville Amilly lieuville Auditorium - Médiathèque d'Amilly Amilly

Auditorium - Médiathèque d'Amilly Amilly https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/amilly/

Contes d’hiver, par Elodie Mora Auditorium – Médiathèque d’Amilly 2022-12-03 was last modified: by Contes d’hiver, par Elodie Mora Auditorium – Médiathèque d’Amilly Auditorium - Médiathèque d'Amilly 3 décembre 2022 Amilly Auditorium - Médiathèque d'Amilly Amilly

Amilly