Journée Génotoul Auditorium Marthe Condat / Université Paul Sabatier Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Journée Génotoul Auditorium Marthe Condat / Université Paul Sabatier, 14 mai 2020, Toulouse. Journée Génotoul Jeudi 14 mai 2020, 08h30 Auditorium Marthe Condat / Université Paul Sabatier

Entrée libre sur Inscription

Génotoul : Science et technologie de pointe Auditorium Marthe Condat / Université Paul Sabatier route de narbonne toulouse Toulouse Sud-Est Toulouse 31400 Haute-Garonne Occitanie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2020-05-14T08:30:00+02:00

2020-05-14T15:00:00+02:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Auditorium Marthe Condat / Université Paul Sabatier Adresse route de narbonne toulouse Toulouse Sud-Est Ville Toulouse lieuville Auditorium Marthe Condat / Université Paul Sabatier Toulouse Departement Haute-Garonne

Auditorium Marthe Condat / Université Paul Sabatier Toulouse Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/

Journée Génotoul Auditorium Marthe Condat / Université Paul Sabatier 2020-05-14 was last modified: by Journée Génotoul Auditorium Marthe Condat / Université Paul Sabatier Auditorium Marthe Condat / Université Paul Sabatier 14 mai 2020 Auditorium Marthe Condat / Université Paul Sabatier Toulouse toulouse

Toulouse Haute-Garonne