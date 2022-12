Journée scientifique SFR-BMT Auditorium Marthe Condat / Université Paul Sabatier Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Les avancées scientifiques de la Recherche Biomédicale Toulousaine Auditorium Marthe Condat / Université Paul Sabatier route de narbonne toulouse Toulouse Sud-Est Toulouse 31400 Haute-Garonne Occitanie SFRBMT-2020 : Les Avancées scientifiques de la Recherche Bio-Médicale Toulousaine 2020 est organisée par la SFR-BMT La Structure Fédérative de Recherche Bio-Médicale de Toulouse (SFR-BMT) organise le 28 janvier 2020 à l’Auditorium Marthe Condat de l’Université Toulouse 3 Paul Sabatier, une journée scientifique où seront présentés les travaux majeurs publiés récemment dans les laboratoires qu’elle fédère. L’objectif étant de prendre connaissance des avancées scientifiques qui ont eu lieu depuis un an au sein de la SFR-BMT en 2019 et de favoriser les échanges inter-laboratoires. L’inscription est gratuite mais obligatoire. Voici le lien pour l’annonce et l’inscription: https://sfrbmt-2018.sciencesconf.org/ Restant à votre disposition pour toute question : Dominique Rozet (Mme) Correspondance animation scientifique FED 4138 SFR Bio-Médicale de Toulouse INSERM U1043 Pavillon Lefebvre CHU PURPAN – BP 3028 31024 TOULOUSE CDX 3

