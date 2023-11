Concert du nouvel an Auditorium l’Esty, Chavanod (74) Concert du nouvel an Auditorium l’Esty, Chavanod (74), 13 janvier 2024, . Concert du nouvel an Samedi 13 janvier 2024, 20h30 Auditorium l’Esty, Chavanod (74) 18€ adultes 8€ -18 ans Auditorium l’Esty, Chavanod (74) 3, place de la Mairie

Auditorium l’Esty, 74650 Chavanod, France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-13T20:30:00+01:00 – 2024-01-13T21:30:00+01:00

2024-01-13T20:30:00+01:00 – 2024-01-13T21:30:00+01:00 stage concert Détails Autres Lieu Auditorium l'Esty, Chavanod (74) Adresse 3, place de la Mairie Auditorium l'Esty, 74650 Chavanod, France Age max 110 Lieu Ville Auditorium l'Esty, Chavanod (74) latitude longitude 45.884081;6.052317

Auditorium l'Esty, Chavanod (74) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//