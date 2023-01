Les bijoux indiscrets Auditorium Léo Lagrange Saint-Pryvé-Saint-Mesmin Catégories d’Évènement: Loiret

Les bijoux indiscrets Auditorium Léo Lagrange, 11 février 2023, Saint-Pryvé-Saint-Mesmin. Les bijoux indiscrets Samedi 11 février, 20h30 Auditorium Léo Lagrange

Billetterie en ligne et sur place – Tarif plein : 10€ / Tarif réduit : 5€

Florilège de textes et chansons érotiques. Auditorium Léo Lagrange Place de la Belle-Arche Saint-Pryvé-Saint-Mesmin 45750 Loiret Centre-Val de Loire Des blasons de la Renaissance aux romans et poèmes contemporains, ce voyage littéraire donne la parole aux plus grands auteurs, dans un registre qu’on ne leur soupçonne pas toujours. Le plaisir de la chair et des mots prend divers atours : textes et chansons se répondent, entre sensualité et drôlerie. De petites boites à bijoux en origami seront distribuées juste avant la représentation, pour une mise en bouche : poèmes, contrepèteries coquines, ou autres correspondances codées…

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-11T20:30:00+01:00

2023-02-11T22:00:00+01:00 Mairie de Saint-Pryvé Saint-Mesmin

