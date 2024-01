Conférence spectacle – Et si on en parlait…de l’éducation ! Auditorium Léo Lagrange à St Pryvé St Mesmin Saint-Pryvé-Saint-Mesmin, samedi 27 janvier 2024.

Conférence spectacle – Et si on en parlait…de l’éducation ! Un temps vivant et ludique pour découvrir et expérimenter la Communication Non Violente (de Marshall Rosenberg) Samedi 27 janvier, 10h30 Auditorium Léo Lagrange à St Pryvé St Mesmin 5€ la conférence et 10€ la conférence + l’atelier l’après-midi

Début : 2024-01-27T10:30:00+01:00 – 2024-01-27T16:30:00+01:00

10h30 – 12h Conférence spectacle animée par 4 comédiens professionnels pour une sensibilisation au processus de la Communication NonViolente à partir des situations de la vie quotidienne.

Inscription possible à la conférence seule.

14h-16h30 Ateliers de théâtre participatif : en petits groupes, les comédiens aident les participants à créer puis à jouer pour explorer le dialogue dans leurs situations personnelles et professionnelles.

Déjeuner possible sur place (apportez votre pique-nique)

A l’auditorium de St Pryvé St Mesmin, place de la Belle Arche

Auditorium Léo Lagrange à St Pryvé St Mesmin place de la belle Arche St Pryvé St Mesmin Saint-Pryvé-Saint-Mesmin 45750 Loiret Centre-Val de Loire