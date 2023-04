Concert « Scènes d’amour et d’orages » Auditorium Le Hameau Fleuri, 29 avril 2023, Pierrefitte-en-Auge Pierrefitte-en-Auge.

Pierrefitte-en-Auge ,Calvados , Pierrefitte-en-Auge

Concert « Scènes d’amour et d’orages »

645 chemin du Quesnot Auditorium Le Hameau Fleuri Pierrefitte-en-Auge Calvados Auditorium Le Hameau Fleuri 645 chemin du Quesnot

2023-04-29 19:00:00 – 2023-04-29

Auditorium Le Hameau Fleuri 645 chemin du Quesnot

Pierrefitte-en-Auge

Calvados

Pierrefitte-en-Auge .

Monologues, scènes et pages musicales

du théâtre de Jean Anouilh

Mise en scène Bernard PISANI

Bernard PISANI, comédien/chanteur

Amélie STILLITANO, comédienne/piano

« Être choisi par Jean Anouilh pour interpréter un de ses personnages sous sa direction, voilà ce que l’on peut appeler « un sacré coup de chance » ! J’ai seize ans, j’ai pour partenaires des artistes prestigieux et Anouilh me prend en affection et me communique sa passion du théâtre, de la scène, des lumières, je suis émerveillé ! Suivront trois autres pièces sous sa direction dont un magnifique Richard III de Shakespeare dans son adaptation où il me confie le rôle prestigieux du Prince de Galles, un cadeau ! Cet homme passionnant et passionné est en moi depuis toujours, d’où le désir de le retrouver dans ces Scènes d’Amour et d’Orages (titre soufflé par Anouilh lui-même lors d’une conversation téléphonique), que j’interprète et mets en scène avec délice.

La présence lumineuse et complice au piano de ma talentueuse amie Amélie Stillitano parachève ce plaisir. Ces monologues, scènes et pages musicales ont été minutieusement choisis avec Colombe Anouilh, sa fille chérie, dont le prénom rappelle le titre d’une de ses pièces parmi les plus fameuses. Scènes d’Amour et d’Orages se veut tonique, éclaté, burlesque et émouvant, à l’image même du génie de cet auteur d’une étonnante modernité. » Bernard Pisani

Francis POULENC | Les Chemins de l’amour

Georges VAN PARYS | Deux sous d’violettes

COLOMBE | Le Cocu

Henri SAUGUET | Romance en Ut

L’ORCHESTRE

Henri SAUGUET | La Chanson du fou

ROMEO ET JEANNETTE | Lucien : les ménagères

André GRASSI | La Fourmi et la Cigale

L’HURLUBERLU

André GRASSI | La Mariée trop belle

Jean-Michel DAMASE | Sonatine, Mvt I

COLOMBE | Madame Alexandra

Francis POULENC | XIIIe Improvisation

ANTIGONE

Jean-Michel DAMASE | Air de Julien

LE BOULANGER, LA BOULANGERE ET LE PETIT MITRON | Les « moi »

Jean-Michel DAMASE | Sonatine de, Mvt II

BECKET OU L’HONNEUR DE DIEU | Prière de Becket (extrait de)

Francis POULENC | Les Chemins de l’amour

+33 6 64 88 00 85 https://www.hameau-fleuri.com/agenda-1/michael-jackson-forever

Auditorium Le Hameau Fleuri 645 chemin du Quesnot Pierrefitte-en-Auge

