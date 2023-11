Le Chœur de Chambre Eclats de Voix fête ses 20 ans Auditorium (L’) – Rezé Rezé, 18 novembre 2023, Rezé.

2023-11-18

Horaire : 19:00 20:30

Gratuit : non Plein 12 €, réduit 8 €, moins de 12 ans gratuit Billetterie : helloasso.com Tout public

Pour fêter ses 20 ans d’existence, le Chœur de Chambre Éclats de Voix organise un concert anniversaire exceptionnel, dirigé par son fondateur Gérard Baconnais et accompagné au piano par Lusine Lazaryan. Une soirée pleine de surprises instrumentales et scéniques, avec l’interprétation en création mondiale de « Quelques pensées à propos de l’océan et de l’univers » spécialement composée par le nantais Guillaume Hazebrouck, du Credo de la Messe de François Ériau pour la première fois en concert, sans oublier les pièces chorales emblématiques interprétées ces 10 dernières années par l’ensemble vocal, des œuvres de Palmeri (Gloria de la Misa Tango), Jenkins (Sancta Mater du Stabat Mater), Schubert, Fauré, Rachmaninov, Lauridsen, Poulenc…

Auditorium (L’) – Rezé Château de Rezé Rezé 44400

02 51 70 78 00 http://www.lasoufflerie.org info@lasoufflerie.org 0671885170 http://eclatsdevoix.fr/