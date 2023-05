Daniel et Zobaïr – de Cédric Cherdel – Saison Soufflerie Auditorium (L’) – Rezé, 13 mai 2023, Rezé.

2023-05-13

Horaire : 18:00 18:50

Danse documentaire. Le chorégraphe Cédric Cherdel offre à deux jeunes artistes afghans un écrin pour un récit autobiographique à deux voix, aux frontières de la danse, du théâtre documentaire et de la musique.Daniel et Zobaïr, ce sont les prénoms de deux jeunes afghans, que le chorégraphe Cédric Cherdel rencontre en 2019 à Rennes lors d’un projet mis en place par l’association Danse à tous les étages, avec un groupe de mineurs isolés auprès duquel il est artiste-intervenant. Les deux garçons se distinguent rapidement, portés par une aisance innée au plateau et des envies de scène – Daniel souhaite devenir comédien et Zobaïr, danseur. Cette rencontre et ces belles ambitions ont donné envie à Cédric Cherdel de prolonger le travail entamé et d’imaginer pour eux un spectacle. Daniel et Zobaïr se présente comme une autobiographie à deux voix, où les deux artistes partagent, en mouvements et en mots, leurs visions du monde, la découverte des cours du conservatoire, les danses de mariage afghanes, une complicité et un appétit pour l’avenir. Le chorégraphe s’approche ainsi d’une forme presque documentaire, où la parole et le témoignage créent un lien direct entre le public et les personnes au plateau. Interprétation, création musicale : Daniel Nayebi et Zobaïr NooriConception, conception scénographie et création lumière : Cédric Cherdel Durée : 50 min. Dans le cadre du Festival Up!

