Radio live – La relève – d’Aurélie Charon & Amélie Bonnin – Saison Soufflerie Auditorium (L’) – Rezé, 11 mai 2023, Rezé.

2023-05-11

Horaire : 20:00

Gratuit : non Plein 16 € – Réduit 12 €(hors frais de location) BILLETTERIES :www.lasoufflerie.orgdu mardi au vendredi de 13h30 à 18h30 (à partir du 30 août 2022) :- à l’Auditorium, 2 avenue de Bretagne à Rezé- au 02 51 70 78 00

Théâtre documentaire . Avec « Radio live – La relève », Aurélie Charon et Amélie Bonnin ouvrent un nouveau cycle de ce projet collectif et international sans équivalent, dialogue au long cours entre des jeunes gens engagés du monde entier.Depuis 2013, « Radio live » prolonge les rencontres et amitiés tissées par Aurélie Charon et Caroline Gillet au filde leurs séries documentaires radiophoniques pour France Culture et France Inter. Un spectacle en forme de dialogue, nourri de sons et d’images, entre des jeunes gens d’ici et d’ailleurs, habités par des questions d’engagement et d’identité. « Radio live – La relève » poursuit cette conversation autour de parcours de vie et de modes d’action, en invitant une nouvelle génération à y prendre part. Entre les images filmées par Mila Turajlic dans les différents pays d’origine des participants, les illustrations pensées par Amélie Bonnin, la musique jouée en live par une musicienne et les paroles spontanées guidées par Aurélie Charon, « Radio live – La relève » procède d’une écriture en direct et se décline en deux formes scéniques : portraits individuels et récits croisés. Conceptrices : Aurélie Charon, Amélie BonninLes personnages : Yannick Kamanzi, Hala Rajab, Ines Tanovic, Martin France, Gal Hurvitz, Karam al Kafri, Sumeet Samos, Amir Hassan, Asmaa Samlali, Heddy Salem, Jonathan Haynes… Dans le cadre du Festival Up!

Auditorium (L’) – Rezé Château de Rezé Rezé 44400

02 51 70 78 00 http://www.lasoufflerie.org info@lasoufflerie.org https://www.lasoufflerie.org