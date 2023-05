Violences – de et par Léa Drouet – Saison Soufflerie Auditorium (L’) – Rezé, 11 avril 2023, Rezé.

2023-04-11

Horaire : 20:00 20:50

Théâtre.Seule en scène dans un spectacle aux frontières de l’installation, du récit et du geste, Léa Drouet évoque les tragédies de notre époque, à la recherche de la meilleure façon de réagir aux violences dont nous sommes chaque jour les témoins impuissants. Avec « Violences », l’autrice et metteuse en scène Léa Drouet cherche à dépasser l’effet de sidération provoqué par les gros titres et les images que l’actualité nous assène. Comment résister à l’acceptation passive de la violence et lui opposer d’autres formes d’action, de lutte, de résistance ? En l’éprouvant et en l’expérimentant. « Violences » se présente donc comme une tentative de reconstitution de ces scènes de violence par le simple déploiement de faits et de récits. Seule en scène, Léa Drouet suit d’abord le parcours de sa grand-mère qui, petite fille, dut fuir pour échapper à la rafle du Vél d’Hiv’. Puis elle retrace la traversée des frontières qui conduit aujourd’hui d’autres enfants à perdre la vie. L’artiste agit sur un espace essentiellement composé de sable, évoquant des territoires fracturés. Si le sable peut recouvrir les traces et effacer les marques de violence, il est aussi porteur d’empreintes. Et c’est peut-être dans ces grains de sable que se distinguent les fondements, friables et solides à la fois, d’un monde capable d’assumer ses conflits autrement que sous la forme d’un état de guerre généralisé. Durée : 50 min.

