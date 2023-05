Trois hommes vertes – Valérie Mréjen – Saison Soufflerie Auditorium (L’) – Rezé, 5 avril 2023, Rezé.

2023-04-05

Horaire : 17:00 17:45

Théâtre bruité. Valérie Mréjen propose une nouvelle version de « Trois hommes vertes », collision ludique et loufoque entre un quotidien domestique réinventé par des martiens et les rêves d’un enfant revisités au son des bruitages les plus farfelus.Trois martiens débarquent dans la chambre d’un enfant endormi. Au sol, des cartons remplis d’objets inconnus que les extraterrestres découvrent, intrigués : une casserole, un tuyau, des balles de ping-pong, du ruban adhésif. Au-dessus du lit, sur un écran, défilent les images des rêves de l’enfant, peuplés de biches, lions, éléphants et de planètes dans le cosmos. Pour ce spectacle, l’autrice et plasticienne Valérie Mréjen a travaillé avec le bruiteur de cinéma Xavier Drouault, habitué à reproduire des sons à l’aide d’objets qui n’ont souvent rien à voir avec les images défilant sur l’écran. Le résultat est une collision loufoque entre l’univers familier de la maison et celui plus fantastique du rêve. « Trois hommes vertes » imagine ainsi une enfance réinventée, où ce qui nous est familier devient source d’étonnement. L’association entre les bruitages, les films d’animation et les comédiens communiquant dans une incroyable langue martienne, crée un récit qui nous plonge dans un monde enchanté. Avec Pascal Cervo, Camille Rutherford, Sarah Le Picard ou Margot Alexandre, Marie-Camille Le Baccon Public : à partir de 5 ans Durée : 45 min. En partenariat avec le Festival Petits et Grands

Auditorium (L') – Rezé

