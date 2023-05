Rusan Filiztek – Saison Soufflerie Auditorium (L’) – Rezé, 29 mars 2023, Rezé.

2023-03-29

Horaire : 20:00 21:15

Gratuit : non Plein 16 € – Réduit 12 €(hors frais de location) BILLETTERIES :www.lasoufflerie.orgdu mardi au vendredi de 13h30 à 18h30 (à partir du 30 août 2022) :- à l’Auditorium, 2 avenue de Bretagne à Rezé- au 02 51 70 78 00

Musique d’Anatolie. Troubadour originaire de Turquie, le joueur de luth saz et chanteur kurde Rusan Filiztek partage des chansons collectées dans toute l’Asie Mineure mais aussi ses propres compositions. Un répertoire voyageur et poignant.Avec son premier album, le joliment nommé « Sans Souci » paru en 2021, Rusan Filiztek pose un jalon important dans un parcours musical déjà riche. Retrouvant l’esprit des troubadours des siècles anciens, il y chante en plusieurs langues et joue du saz à 7 cordes, le plus vieil instrument d’Anatolie et un trait d’union des cultures d’Asie Mineure. Originaire de Diyarbekir, au sud-est de la Turquie, Rusan Filiztek apprend le saz avec son père avant d’intégrer des écoles réputées, puis de voyager à la découverte des musiques de Syrie, d’Irak, du Kurdistan, d’Iran, d’Arménie ou encore de Géorgie. Un apprentissage de terrain que le jeune homme formalise à la Sorbonne, où il suit un master en ethnomusicologie peu après son arrivée en France en 2015. Au fil des rencontres, il multiplie les concerts, puisant dans le répertoire des chants d’Anatolie et de Mésopotamie, et les collaborations – notamment avec Jordi Savall ou Tony Gatlif. En 2019, il reçoit le Prix des Musiques d’ICI. Aujourd’hui, Rusan Filiztek partage sur scène son vaste répertoire ainsi que les titres de son premier album qui réunit morceaux traditionnels et compositions originales. Durée : 1h15

Auditorium (L’) – Rezé Château de Rezé Rezé 44400

02 51 70 78 00 http://www.lasoufflerie.org info@lasoufflerie.org https://www.lasoufflerie.org