Festival Par Has Art! 2023 – LE ROMAN DE RENART Vendredi 30 juin, 18h15 Auditorium Jean-Pierre Vernant Chelles

hommes. Ici, Philippe Imbert mime les animaux !

Il reprend à sa façon cette saga écrite au Moyen Âge qui

met en scène des animaux se moquant des travers des

humains. Il ne fait pas que raconter. Par son phrasé, ses

mimiques et sa gestuelle, les personnages prennent vie

dans des situations cocasses et drôles.

Il nous entraîne ainsi d’aventure en aventure au travers de

