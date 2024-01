Cors en Nièvre Auditorium Jean-Jaurès Nevers, samedi 20 janvier 2024.

Cors en Nièvre Partage et échange musical entre élèves et amateurs. Avec la présence et l’accompagnement du musicien d’envergure Jacques Deleplancque ! 20 et 21 janvier Auditorium Jean-Jaurès Entrée libre, Gratuit

Début : 2024-01-20T13:30:00+01:00 – 2024-01-20T17:10:00+01:00

Fin : 2024-01-21T13:30:00+01:00 – 2024-01-21T17:00:00+01:00

Ce projet artistique dédié à la pratique du cor a la vocation d‘être un espace d‘enseignement, de découverte, de rencontre et de partage. Il rassemble les élèves et les professeurs des écoles d’enseignement artistique de la Nièvre, les musiciens amateurs, les partenaires et les divers acteurs culturels du département autour d’un projet commun. Cette année, l‘artiste invité est Jacques Deleplancque, soliste de l’Orchestre National du Capitole de Toulouse et artiste Hans Hoyer.

Le week-end sera rythmé de 2 Master Classes (samedi de 13h30 à 17h10 ; dimanche de 13h30 à 17h) et de leurs concerts de restitution à 17h30. A cette occasion, vous pourrez également découvrir une exposition de cors Hans Hoyer.

