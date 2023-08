Projection du film « Brillantes » (de Sylvie Gautier) Auditorium Jean-Jaurès Nevers, 8 septembre 2023, Nevers.

Projection du film « Brillantes » (de Sylvie Gautier) Vendredi 8 septembre, 20h30 Auditorium Jean-Jaurès Entrée libre

Karine, femme de ménage, partage sa vie entre son travail de nuit avec ses collègues et Ziggy, son fils de 17 ans. Lorsque l’entreprise qui l’emploie est rachetée, tout bascule pour Karine. La pression sociale va la pousser dans ses retranchements et la mettre face à un dilemme : dévoiler un secret ou mentir pour se protéger (Allociné).

Lieu : Auditorium Jean Jaurès

Horaires : 20h30 (entrée interdite après 20h15, 80 places disponibles.), en accès libre.

Durée : 1h 43mn

Tout public.

Action proposée par Nevers Agglomération, en partenariat avec la Direction Régionale des Affaires Culturelles de Bourgogne Franche-Comté et la Ville de Nevers.

Auditorium Jean-Jaurès Conservatoire, allée des Ursulines 58000 Nevers Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-08T20:30:00+02:00 – 2023-09-08T22:30:00+02:00

Nevers Agglomération