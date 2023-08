Rencontre dédicace avec Aline Le Guluche, autrice du livre « J’ai appris à lire à 50 ans » Auditorium Jean-Jaurès Nevers Catégories d’Évènement: Nevers

Nièvre Rencontre dédicace avec Aline Le Guluche, autrice du livre « J’ai appris à lire à 50 ans » Auditorium Jean-Jaurès Nevers, 8 septembre 2023, Nevers. Rencontre dédicace avec Aline Le Guluche, autrice du livre « J’ai appris à lire à 50 ans » Vendredi 8 septembre, 18h30 Auditorium Jean-Jaurès Entrée libre Dans un témoignage touchant, elle raconte son parcours depuis l’école où elle entre l’année de ses 6 ans, jusqu’à ce jour où elle a enfin pu lire un livre à l’âge de 50 ans.

Lieu : médiathèque Jean-Jaurès

Horaires : 18h30-20h30, Gratuit, en accès libre.

Durée : 2 h

Tout public.

Rencontre animée par Wilfried Séjeau, libraire le Cyprès – Gens de la Lune à Nevers

Action proposée par Nevers Agglomération, en partenariat avec la Direction Régionale des Affaires Culturelles de Bourgogne Franche-Comté, la Ville de Nevers et la librairie Le Cyprès. Auditorium Jean-Jaurès Conservatoire, allée des Ursulines 58000 Nevers Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

