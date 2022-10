Mardissimo Auditorium Jean-Jaurès Nevers Catégories d’évènement: Nevers

Nièvre

Mardissimo Auditorium Jean-Jaurès, 29 novembre 2022, Nevers. Mardissimo Mardi 29 novembre, 19h00 Auditorium Jean-Jaurès

Entrée libre.

Scène ouverte aux élèves du conservatoire de musique et d’art dramatique de Nevers. Auditorium Jean-Jaurès Conservatoire, allée des Ursulines 58000 Nevers Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté Scène ouverte aux élèves du conservatoire de musique et d’art dramatique de Nevers, accompagné de leurs professeurs.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-29T19:00:00+01:00

2022-11-29T20:00:00+01:00

