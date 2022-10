Un temps avec le trio Rissanen/Avice/Sabatier du GRIO Auditorium Jean Jaurès Nevers Catégories d’évènement: Nevers

Nièvre

Un temps avec le trio Rissanen/Avice/Sabatier du GRIO Auditorium Jean Jaurès, 22 octobre 2022, Nevers. Un temps avec le trio Rissanen/Avice/Sabatier du GRIO Samedi 22 octobre, 16h30 Auditorium Jean Jaurès

gratuit, sur réservation

Rencontre musicale pour tous, organisée dans le cadre du stage de jazz du 36e D’Jazz Nevers Festival Auditorium Jean Jaurès Allée des ursulines, 58000 Nevers Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté Les trois musiciens présenteront des pièces de leur répertoire, et s’appuieront sur des extraits audio et vidéo pour illustrer la démarche artistique du groupe et vous donner quelques clefs. → Musiciens à retrouver en concert le 10/11 à 20h30 à La Maison avec Le Grio

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-22T16:30:00+02:00

2022-10-22T18:30:00+02:00 DR

Détails Catégories d’évènement: Nevers, Nièvre Autres Lieu Auditorium Jean Jaurès Adresse Allée des ursulines, 58000 Nevers Ville Nevers Age maximum 99 lieuville Auditorium Jean Jaurès Nevers Departement Nièvre

Auditorium Jean Jaurès Nevers Nièvre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nevers/

Un temps avec le trio Rissanen/Avice/Sabatier du GRIO Auditorium Jean Jaurès 2022-10-22 was last modified: by Un temps avec le trio Rissanen/Avice/Sabatier du GRIO Auditorium Jean Jaurès Auditorium Jean Jaurès 22 octobre 2022 Auditorium Jean-Jaurès Nevers Nevers

Nevers Nièvre