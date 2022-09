ACNE : « MOONRISE KINGDOM » de Wes Anderson Auditorium Jean-Jaurès Nevers Catégories d’évènement: Nevers

ACNE : « MOONRISE KINGDOM » de Wes Anderson Dimanche 2 octobre, 16h00 Auditorium Jean-Jaurès Nevers

( USA – 2012 – 1h34 Avec Bruce Willis, Edward Norton, Bill Murray)

Sur une île au large de la Nouvelle-Angleterre, au cœur de l’été 1965, Suzy et Sam, douze ans, tombent amoureux, concluent un pacte secret et s’enfuient ensemble. Alors que chacun se mobilise pour les retrouver, une violente tempête s’approche des côtes et va bouleverser davantage encore la vie de la communauté.

